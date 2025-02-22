Хэмилтон: Каждый день в Ferrari – словно праздник

Льюис Хэмилтон в интервью CNN поделился главными впечатлениями от первых недель в Ferrari, подчеркнув, что сейчас работа в команде – «приоритет номер один».

Льюис Хэмилтон: «Естественно, когда я ещё только принимал решение о переходе в Ferrari, я понимал, что это станет громкой новостью. Хотя, возможно, и не представлял, насколько громкой… Для меня важно, чтобы я смог показать всё, на что способен, и я должен сделать это со всей уверенностью.

Теперь для меня каждый день в этой команде – словно праздник. Хотя, если честно, я пока не думаю, о том, как поднимусь на вершину подиума в красном комбинезоне Ferrari. Мне предстоит ещё очень многому научиться, ведь для этой команды характерна совсем иная культура, машина здесь во всём отличается от тех, которые я пилотировал раньше.

Здесь всё другое – двигатель, органы управления, терминология, которую применяют инженеры, когда речь идёт о настройках. Я всё начинаю с чистого белого листа, но постараюсь добавить какие-то свои цвета к и без того замечательной палитре, которая отличает эту команду и всю компанию Ferrari.

Я стараюсь воспринять их культуру, стараюсь учить итальянский язык, и при этом мне хочется выглядеть как можно более достойно…» Когда Хэмилтона спросили, сможет ли он, став гонщиком Ferrari, по-прежнему заниматься прочими своими проектами, не имеющими отношения к автоспорту, семикратный чемпион мира ответил:

«Сейчас я намерен полностью, на 100% сосредоточиться на работе. У меня уже установились прекрасные отношения с Фредериком Вассёром и со всей командой. Они понимают и принимают тот факт, что я другой, что у меня есть и свои интересы, однако при этом я не питаю никаких иллюзий: сейчас приоритет номер один – все силы отдавать только работе в Скудерии. Вот и всё».

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