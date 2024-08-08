Де Дзордо: Цель – стать лучшими в середине пелотона

В начале года казалось, что реорганизация, которую претерпела Haas F1 в межсезонье, ещё не скоро даст позитивный эффект, и Айо Комацу, новый руководитель американской команды, тогда честно признал, что особого оптимизма он не испытывает.

«Мы будем в конце пелотона, если вообще не самыми последними», – заявил он ещё до старта предсезонных тестов в Бахрейне. Но уже тогда, говоря о новом техническом директоре Haas F1, сменившим Симоне Ресту, Комацу подчеркнул: «Андреа де Дзордо в прошлом был главным конструктором и отлично разбирается в технике. Он хорошо ладит с людьми, вдохновляет их и умеет слушать, поэтому я рад его назначению».

В предыдущие годы де Дзордо долго работал с Рестой, в том числе он был среди тех специалистов команды, кто выяснил, почему оказался неэффективным комплекс обновлений, представленный Haas на этапе в США, что в том числе сказалось на разработке машины 2024 года.

Но команда смогла преодолеть сложности, часто сопровождающие реформы, и сейчас она занимает 7-е место в Кубке конструкторов, хотя в прошлом году была последней. Это стало возможным в том числе благодаря вкладу нового технического директора.

«Конечно, мне пришлось всё начинать сначала, потому что изменилось очень многое – и организация, и подходы к работе, – рассказал де Дзордо в интервью Racer. – Сложное было время, ведь мы с Айо получили новые должности, и нужно было освоиться. Но плюс в том, что у нас давно сложились хорошие отношения, которые остаются хорошими и сейчас. Думаю, мы отлично сработались.

Новое назначение стало для меня полной неожиданностью. Конечно, сначала я сильно испугался, поскольку перемены были очень серьёзными. Поэтому я всё тщательно взвесил, и хотя у меня были сомнения, я принял это предложение.

Первый месяц был очень напряжённый, каждое утро я просыпался с такой мыслью: «Надеюсь, я справлюсь». Но постепенно пришло понимание, что это мне по силам, я начал адаптироваться, мне работалось всё комфортнее, и теперь я очень рад, что занимаю эту должность.

Разумеется, приходится непросто, прессинг очень сильный, и не мне судить, хорошо я справляюсь с делом или нет, но я прилагаю максимум усилий. Мы проделали большую работу, чтобы добиться улучшения результатов гонок. И мне особенно приятно, что по воскресеньям мы иногда быстрее, чем в квалификациях. Это значит, мы движемся в верном направлении.

Это стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов, ведь если упустить хотя бы один из них, то ничего не получится, даже если со всем остальным будет порядок. В прошлом году мы заметно уступали соперникам во всех ключевых областях, но когда всё проанализировали, то начали реорганизацию. Дело было не только в технике или в гонщиках – важно было изменить подход к работе.

Мы стараемся добиться прогресса по всем направлениям. Конечно, особенность действующего регламента в том, что в основном эффективность машины зависит от её днища, от того, как оно взаимодействует с остальными областями шасси. Наше основное внимание направлено именно на это, но также на многие другие элементы машины, требующие улучшения.

Моя основная задача – добиваться постоянного прогресса. Полагаю, в этом году есть пара команд, которые выступают ниже своих возможностей, что надо помнить, если мы хотим остаться на этом уровне в следующем году. Наша цель – стать лучшей командой середины пелотона. Но для этого нам предстоит сделать ещё один шаг вперёд…

Вскоре нас ждёт новый вызов – переход на машины следующего поколения, и мы уже сейчас должны заниматься анализом нового технического регламента, чтобы понять, какие возможности он открывает. Лично я считаю, что одно из главных преимуществ Red Bull Racing заключается в том, что они с самого начала выбирают правильную траекторию развития и придерживаются её в процессе модернизации шасси.

А всем остальным командам в какой-то момент приходилось менять направление, что сказывалось на показателях, и потом нужно было навёрстывать. Поэтому важнейшая задача состоит в том, чтобы сразу выбрать правильный путь – тогда в итоге вы сможете добиться нужных результатов».

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