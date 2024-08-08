Кличко обратился к Хижняку после победы в золотом финале ОИ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже завершились соревнования в боксе в весовой категории до 80 кг. Украинский боксер Александр Хижняк стал победителем Олимпиады-2024!

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Соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд, где все судьи отдали победу украинцу – 5:0.

Ранее на Играх-2024 Александр Хижняк победил Филиппа Акилова из Венгрии, взял верх над Вандерлеем Перейрой из Бразилии (5:0), а в полуфинале в напряженном поединке одолел Арлена Лопеса.

Бывший чемпион мира в хевивейте Виталий Кличко отреагировал на победу Хижняка в финале ОИ-2024.

«Поздравляю Александра Хижняка с олимпийским золотом в боксе! Болели, верили, гордимся!

Александр показал лучшие боксерские качества: и силу, и выдержку, и целеустремленность. 3 года назад в Токио он завоевал серебро. На Олимпиаде в Париже – завоевал золото.

Украинцы – победители! Это доказывают, в частности, и наши спортсмены. Слава Украине!», – отреагировал Кличко.

sport.ua