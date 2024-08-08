Де Хеа станет игроком Фиорентины – Романо

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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер Давид де Хеа после долгого перерыва присоединится к "Фиорентине".

Как сообщает Фабрицио Романо, между игроком и клубом есть устная договоренность о контракте, который будет рассчитан до июня 2025 года. Соглашение также будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Давид готовится пройти медицинское обследование.

Напомним, Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.

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