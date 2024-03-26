Реал Мадрид следит за 16-летним хавбеком из Ривер Плейт

Франко Мастантуоно заинтересовал испанский клуб

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Мадридский "Реал" планирует приобрести талантливого игрока, на этот раз они нацелились на молодого полузащитника Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта".

По информации издания Marca, скауты испанского клуба отправились в Аргентину, чтобы посмотреть на игру 16-летнего футболиста.

Мастантуоно в нынешнем сезоне за "Ривер Плейт" сыграл 10 матчей, в которых забил один гол.

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