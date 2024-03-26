ATP Challenger Tour. Роша, Эйде и Бойер выиграли свои дебютные титулы

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе

Асунсьон, Парагвай • 18-24 марта • грунт • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[8] Густаво Эйде (Бразилия, №225) — Жуан Фонсека (Бразилия, №341) 7:5, 6:7(8), 6:1

22-летний Густаво Эйде выиграл дебютный титул Challenger Tour в карьере. Успешное выступление на турнире в Парагвае принесло теннисисту $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков, что позволит Эйде дебютировать в топ-200 мирового рейтинга, поднявшись на 174-ю позицию (+51).

Мурсия, Испания • 18-24 марта • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[ALT] Энрике Роша (Португалия, №248) — [Q] Николоз Басилашвили (Грузия №1086) 3:6, 7:6(0), 7:5

19-летний Энрике Роша выиграл шестой титул в профессиональной карьере и первый «челленджер». Во втором сете финального поединка против Николоза Басилашвили португалец отыграл подачу на матч, перевернув ход поединка в свою пользу. Победа в Мурсии принесла Роше $10,200 призовых и 75 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он обновил свой рейтинговый максимум, поднявшись на 196-ю позицию (+52).

Задар, Хорватия • 18-24 марта • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Йозеф Ковалик (Словакия, №213) — Адриан Андреев (Болгария, №254) 6:4, 6:2

31-летний Йозеф Ковалик впервые с сентября 2022 года торжествовал на «челленджере», выиграв седьмой титул этой серии в карьере. Победа в Задаре принесла игроку $10,200 призовых и 75 рейтинговых очков, что позволит Ковалику вернуться в топ-200 рейтинга ATP и подняться на 177-ю позицию (+36).

Мерида, Мексика • 18-24 марта • грунт • $41,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[3] Тристан Бойер (США, №230) — [5] Хуан-Пабло Фикович (Аргентина, №237) 7:6(6), 6:2

22-летний Тристан Бойер выиграл дебютный титул в профессиональные карьере. По ходу турнира американец проиграл всего один сет. Успешное выступление на Yucatan Open принесло игроку $5,660 призовых и 50 рейтинговых очков. С понедельника Бойер обновит личный рейтинговый рекорд поднявшись на 192-е место в рейтинге (+38).

btu.org.ua