Мерида. Стародубцева выиграла стартовый матч в квалификации и одержала первую победу в сезоне

Юлия Стародубцева вышла в финальный раунд отбора на турнире WTA 500 в Мексике
Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510
Действующая чемпионка: Зейнеп Сёнмез (Турция)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина, 4) – Димитра Павлоу (Греция, WC) 6:4, 6:3
Украинская теннисистка прервала свою безвыигрышную серию, которая составила девять матчей. Перед выступлением в Мериде Стародубцева потерпела пять поражений в пяти сыгранных матчах.
За место в основной сетке Юлия будет бороться с Леолией Жанжан из Франции.
Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram