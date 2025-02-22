Мерида. Стародубцева выиграла стартовый матч в квалификации и одержала первую победу в сезоне

Юлия Стародубцева вышла в финальный раунд отбора на турнире WTA 500 в Мексике



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Зейнеп Сёнмез (Турция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 4) – Димитра Павлоу (Греция, WC) 6:4, 6:3

Украинская теннисистка прервала свою безвыигрышную серию, которая составила девять матчей. Перед выступлением в Мериде Стародубцева потерпела пять поражений в пяти сыгранных матчах.

За место в основной сетке Юлия будет бороться с Леолией Жанжан из Франции.

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