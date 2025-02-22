Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер – Мартін Баколе

Вечером, 22 февраля, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Одним из главных событий вечера бокса стало противостояние новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) и конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (22-1, 16 КО).

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В первом раунде боксеры пристреливались, а уже во втором начали наносить друг по другу удары. Паркер поймал Баколе мощным оверхендом, потряс его и отправление в нокаут!

Джозеф Паркер – Мартін Баколе. Шоу у другому раунді. Відео нокауту

sport.ua