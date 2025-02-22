Команды Формулы 1 почтили память Ники Лауды

22 февраля 1949 года в столице Австрии родился Ники Лауда, которому было суждено стать трёхкратным чемпионом мира и легендой Формулы 1.

Команды, за которые он в своё время выступал, почтили сегодня его память: McLaren и Ferrari на своих страницах в социальных сетях поместили фотографии Лауды, сопроводив их примерно таким комментарием: «Один из великих, и в день его рождения мы его вспоминаем».

Команда Mercedes, в которой он работал до конца своих дней, сделала это по-другому, опубликовав целый пресс-релиз, в котором напомнила, почему одна из трёхлучевых звёзд на её машинах Формулы 1 – красного цвета.



«Печально, но Ники больше с нами нет. Он помог команде стать такой, какая она сейчас, – говорится в тексте релиза. – Он был воплощением всех наших ценностей… Всё, что мы делаем, проникнуто его духом, и сегодня, в день его рождения, мы вспоминаем этого великого человека.

Ники отличала честность, искренность и прямота. Он стремился к своим целям со всей страстью и решимостью, причём сочетая это с юмором и жизнелюбием. Благодаря этим качествам он добился успеха в разных сферах – и как гонщик, и как бизнесмен. Его пример вдохновлял людей всего мира. В общем, если коротко, он стал легендой.

В его облике была одна деталь, которая прочно с ним ассоциировалась – его красная кепка. Он носил бейсболки такого цвета в течение всей своей карьеры…

На всех гонках, в которых наша команда участвовала после ухода Ники, в гараже Mercedes висела красная кепка как напоминание о его неоценимом вкладе, о том, что он отстаивал, и о том, что мы должны стараться соответствовать тем высоким стандартам, которые он установил.

После его безвременной кончины, а это произошло перед Гран При Монако 2019 года, мы также отдаём дань Ники и по-другому: с тех пор на каждой нашей машине есть одна особенная трёхлучевая звезда красного цвета, символизирующая цвет его кепки. Ники с нами на каждом круге, который проезжают наши машины. Так останется и впредь.

“Маленькая красная трёхлучевая звезда останется на машине Mercedes навсегда, – подтвердил Тото Вольфф, руководитель команды, пять лет назад, – Пока мы не придумаем что-то ещё, что было бы достойно памяти Ники Лауды”.

Danke, Niki!»

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