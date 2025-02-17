Мик Шумахер: Я не хуже тех, кто выступает в Формуле 1

Мик Шумахер продолжает карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе заводской команды Alpine, но не оставляет надежды однажды вернуться в Формулу 1 и доказать, что способен на большее.

Мик Шумахер: «Формула 1 всегда будет частью моей жизни. Когда мне было одиннадцать лет, я решил, что хочу выступать в этой серии. Моя цель не изменилась – Формула 1 была и остаётся мечтой всей моей жизни, я хочу вернуться и проявить себя.

Когда я смотрю на нынешний состав пилотов, то у меня нет сомнений, что я смогу выдержать конкуренцию с ними. Я не хуже. Было бы здорово, если бы у меня появился ещё один шанс это доказать. Я считаю, что люди составили обо мне неправильное мнение.

Мою репутации определили негативные публичные комментарии в мой адрес, а не мои сильные качества. У меня образ гонщика, потерпевшего поражение. Это правда, что у меня были аварии, но нужно принимать во внимание, что наша машина была очень хрупкой. От малейшего касания она ломалась, тогда как машинам других команд подобные удары не причиняли вреда. В своё время я не стал об этом говорить, поскольку не хотел провоцировать ещё больше разногласий с командой.

Я был растерян и не защищался, поскольку был застенчив. Но в конечном счёте для достижения успеха необходимы уверенность в себе и поддержка. Сейчас я бы сильнее защищался. Я повзрослел и больше не говорю, что «всё хорошо», а более бескомпромиссно отстаиваю свою точку зрения. Мне пришлось пережить процесс взросления, чтобы стать тем, кем я стал сегодня».

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