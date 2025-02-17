Вингер "Ливерпуля" пропустит матч с Астон Виллой.
По словам журналиста The Times Пола Джойса, Коди Гакпо пропустит матч против "Астон Виллы" в АПЛ из-за травмы лодыжки.
Главный тренер "Ливерпуля" подтвердил серьёзность травмы, полученной в матче против "Эвертона". По словам нидерландца, в матче ударяли всех, но Гакпо получил травму. Появление нидерландского футболиста в матче против "Астон Виллы" под вопросом.
"Обсуждается. Быстро, уже среда, так что подождем и посмотрим. Тогда это был не слабый удар", – заявил Слот.
Напомним, что Коди Гакпо отыграл 69 минут в матче против "Эвертона" и был заменён на Дарвина Нуньеса.