Николай КРАВЧЕНКО: «Нам зашла идея совмещать разные виды спорта»

Николай Кравченко

7 июня в киевском Дворце спорта состоится масштабный вечер бокса и кикбоксинга от промоутерской компании Top Boxing Generation и BFL.pro. Соревноваться будут известные украинские и иностранные боксеры, среди которых Василий Чеботарь, Юрий Захареев, Ярослав Харцыз, Андрей Борышполец, Янис Куриленко и другие.

Основатель лиги BFL.pro Николай Кравченко дал эксклюзивное интервью Sport.ua.

– Расскажите, как возникла идея провести общий вечер бокса и кикбоксинга с TBG?

– Мы с Владом познакомились во время турнира в Праге и с того момента начали проводить инвенты в Киеве, и тогда нам это понравилось. Нам вообще «зашла» такая идея, что вот можно совмещать разные виды единоборств и сейчас мы решили повторить это.

– Как вы оцениваете промоушен TBG и его перспективы?

– Я считаю, что Top Boxing Generation в Украине – это лучший промоушен. Почему? Потому что они проводят стабильно по 5-6 ивентов в год, как большие, так и малые. Плюс этот промоушен уже знают во всем мире, поэтому я очень хорошо их оцениваю.

– Уровень боксеров и кикбоксеров, которые будут на вечере бокса в субботу, очень высок. Как вам удалось собрать таких бойцов?

– Что касается бокса, это заслуга Влада Елисеева, я очень благодарен ему, ведь он взял на себя эту тяжелую работу и подбор бойцов. Относительно кикбоксинга мы очень быстро это сделали, ведь я сам кикбоксер и хорошо знаю наших представителей этого вида спорта.

– Назовите поединок, который для вас самый мощный на этом вечере?

– Для меня в боксе самый интересный бой это Дзязько – Тцюпка, ну и мейн-ивент Янис – Акула, а в кикбоксинге – Чабан – Гуров и Михайлица – Скурихин, это будет топовый поединок.

– Каков ваш прогноз на бой Скурихин – Михаила?

– Я считаю, что Михайлица победит, хотя Скурихин тоже очень хороший боец. Но такой поединок будет очень красивым и мощным. Вообще хочу поблагодарить хорошую работу Федераций кикбоксинга и тайского бокса Украины. Благодаря им у нас появляются такие бойцы.

– Насколько важно проведение такого вечера для развития украинского бокса?

– Для кикбоксинга это вообще очень интересное событие, ведь это будет вместе с боксом, трансляция по всему миру, а также DAZN будет показывать. Хотя турниры по кикбоксингу и раньше неплохие турниры проводились.

– Планируется ли проведение благотворительных аукционов во время вечера бокса?

– Да, конечно, будут аукционы, будут очень интересные лоты и люди смогут поддержать наших военных.

– Недавно появилась информация, что этот вечер бокса будут транслироваться на DAZN. Насколько это важно для украинского бокса, и что вы думаете об этом?

– Я считаю, что это очень круто и чем больше мир будет видеть, что, несмотря на ситуацию в стране, мы имеем сильных людей, успеваем воевать и развиваем украинский спорт.

– Планируются ли дальнейшие совместные вечера бокса от BFL.Pro и TBG и какие вообще планы на будущее у вас?

– Посмотрим, как зайдет аудитория кикбоксинга вместе с боксом, если все будет хорошо, то мы будем и дальше совмещать эти два вида спорта и проводить такие вечера. Если же это не очень понравится болельщикам, то будем вместе с TBG проводить боксерские вечера и, соответственно, турниры по кикбоксингу отдельно. Ну и еще хочу добавить, что если все будет хорошо, то в августе мы хотим провести турнир по ММА, поскольку в моей лиге есть еще это направление и здесь очень хорошие бойцы.

sport.ua