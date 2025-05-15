Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Легенда бокса мексиканец Хулио Сезар Чавес высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Кто победит в реванше между Усиком и Дюбуа? Усик, конечно, Усик», – сказал легендарный боксер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua