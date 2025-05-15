Янник Синнер – о разгроме Каспера Рууда: “Это был потрясающий матч с моей стороны. Даже особо говорить нечего”

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свою разгромную победу над Каспером Руудом в четвертьфинале “Мастерса” в Риме



“Это был потрясающий матч с моей стороны. Всё сработало очень-очень хорошо. Даже особо говорить нечего, правда.

На задней линии чувствовал себя очень уверенно. Мы заранее подготовили тактику – примерно ту же, что и на матче в Турине, когда играли в последний раз. Готовились в похожем ключе. Но в теннисе всё может быстро поменяться. Во втором сете у меня были шансы повести 3:0, но счёт стал 2:1. Если бы я чуть сбавил, то он бы сделал брейк, и всё пошло бы иначе. Рад, что справился с этим спокойно.

В целом – да, отличное выступление, я очень доволен. Но каждый день – новый день, всё может измениться. Завтра другой соперник, снова вечерняя сессия, но матч будет уже совсем иным. Я просто всегда стараюсь готовиться как можно лучше.

Я просто рад быть здесь. Никаких особых секретов нет. Мы хорошо подготовились, старались быть в форме. Но у нас были сомнения – как я буду играть после паузы, ведь на тренировках всё было нестабильно. А без матчей ты не получаешь настоящей обратной связи.

Я просто приехал сюда, стараясь быть в моменте. Если всё идёт хорошо – я позитивен. Если нет – работаю над этим. После матча с Йеспером [де Йонгом], например, я остался на корте – чувствовал, что кое-что не сработало так, как хотелось бы.

Секретов нет. Только работа и вера в себя. Вот и всё. Также поддержка болельщиков – это очень важно для меня. Здесь я чувствую себя очень комфортно и стараюсь отдать им что-то взамен. Сейчас в итальянском теннисе отличный момент – Лоренцо в другой части сетки, Жасмин – в финале. На Italian Open очень много Италии, и здорово быть частью этого”.

В полуфинале “Мастерса” в Риме Янник Синнер сыграет против американца Томми Пола.



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