ЧМ по хоккею. Легкие победы сборных Канады и Чехии

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На чемпионате мира по хоккею завершился очередной игровой день группового турнира.

Сборная Канады обыграла команду Австрии со счетом 5:1 благодаря дублю Натана Маккиннона, который сейчас является лучшим бомбардиром Кленовых на турнире.

Победа позволила Кленовым набрать 12 очков и лидировать в группе вместе со Швецией. Австрия с двумя очками идет на шестой позиции.

В матче другой группы Чехия обыграла Венгрию 6:1 и с 11 очками стала лидером, опережая Швейцарию на один пункт. Дубль и три очка в составе действующего чемпиона оформил Давид Пастрнак.

Венгрия с 3 очками находится на пятой позиции.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Канада – Австрия 4:1

Шайбы: 11:20 Рорер (Леблер, Баумгартнер) – 0:1, 21:59 Маккиннон (Монтур, Хорват) – 1:1, 33:10 Маккиннон (Монтур, Дано) – 2:1, 48:32 Конечны (Добсон) – 3:1, 51:52 Кайлли (Конечны, Монтур) – 4:1, 58:27 Кросби (Хорват, Маккиннон) – 5:1

Вратари: Флери – Воро

Группа B

Чехия – Венгрия 6:1

Шайбы: 17:30 Пастрнак (Червенка, Седлак) – 1:0, 19:23 Флек (Вожинилек) – 2:0, 29:43 Кодитек (Гронек, Вожинилек) – 3:0, 35:27 Михалик (Винчже, Ортенжки) – 3:1, 43:42 Пастрнак (Крейчик, Газда) – 4:1, 45:19 Беранек (Задина, Крейчик) – 5:1, 47:39 Седлак (Червенка, Пастрнак) – 6:1

Вратари: Владар – Вай

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