Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко вернулся в Украину.

24 мая в Ильинцах (Винницкая область) состоялось боксерское мероприятие среди юношей и младших юношей. Почетным гостем турнира стал Ломаченко, сообщила Федерация бокса Винницкой области.

После посещения этого мероприятия Ломаченко раскритиковал известный украинский рэпер Александр Ярмак, который в настоящее время является командиром роты 412-го полка «Немезис» сил беспилотных систем ВСУ.

«Недостойный держать ни полотенце, ни украинский хлеб, ни вручать его молодому поколению украинцев. Винницкая федерация бокса – это пренебрежение к боксерам из Винницкой области, погибшим за Украину», – отреагировал Ярмак.

sport.ua