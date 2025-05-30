Рафинья рассказал о критике, с которой он сталкивался в первых сезонах за Барселону

Вингер "Барселоны" Рафинья откровенно рассказал о критике, с которой он сталкивался в первых сезонах после перехода из "Лидса" в 2022 году.

"С тех пор, как я приехал, постоянно появлялись слухи, что я ухожу, что я не подхожу для этого клуба. Но я знал свои возможности. Я здесь не как подарок от кого-то. Я здесь благодаря своему труду и тому, что я делал в других клубах и с национальной сборной. Это не отсутствие уровня.

Но я в "Барсе", большом клубе, требовательном клубе, и если ты не даешь того, чего от тебя ожидают, то нормально, что тебя критикуют: говорят, что тебе лучше уйти, что у тебя нет уровня, чтобы играть в этой футболке… Но я знал, что я могу дать этому клубу. Я знал, что если я буду работать и результаты будут, люди изменят свое мнение. И именно это и произошло", – сказал футболист.