Ролан Гаррос. Меншик и де Минор сенсационно проиграли матчи, в которых вели 2-0 по сетам, Фис за 4,5 часа победил Мунара

Первые результаты пятого игрового дня в мужской сетке Открытого чемпионата Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Иржи Легечка (Чехия) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 26) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2

Артур Фис (Франция, 14) – Жауме Мунар (Испания) 7:6(3), 7:6(4), 2:6, 0:6, 6:4

Александр Бублик (Казахстан) – Алекс де Минор (Австралия, 9) 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2

Энрике Роша (Португалия) – Якуб Меншик (Чехия, 19) 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3

Александр Зверев (Германия, 3) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) 3:6, 6:1, 6:2,

• Артур Фис провел третий поединок против Жауме Мунара и третий раз его победил. Французский теннисист уступал 1:3 в решающем сете, но в итоге сумел одержать победу, затратив на нее 4,5 часа игрового времени. Фис впервые в карьере выходит в третий круг на Ролан Гаррос и дальше сыграет против победителя встречи Андрей Рублев (-) – Адам Уолтон (Австралия).

• Александр Бублик впервые за четыре очных поединка сумел победить Алекса де Минора (ранее не выигрывал даже сет). Казахстанский теннисист третий раз в карьере выиграл матч, в котором уступал 0-2 по сетам и 11-й раз победил теннисиста топ-10. Де Минор впервые с Уимблдона-2022 проиграл матч, в котором взял два первых сета и всего потерпел третье такое поражение в карьере. Бублик впервые прошел в третий круг на Ролан Гаррос и дальше сыграет против “квалифаера” Энрике Роша.

• 200-я ракетка мира Энрике Роша за три часа обыграл 19-го номера рейтинга АТР Якуба Меншика и впервые в карьере прошел в третий круг на турнире Grand Slam. Португалец второй раз сыграл против теннисиста топ-20 и второй раз победил (в сентябре прошлого года обыграл Каспера Рууда в Кубке Дэвиса). Для Роши это был первый в карьере пятисетовый матч. 19-летний Якуб Меншик второй раз в карьере проиграл поединок, в котором вел 2-0 по сетам, в прошлом году он не смог реализовать свое преимущество в противостоянии с Александром Бубликом на Уимблдоне.

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