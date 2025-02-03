Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-50, поднявшись более чем на 20 позиций, Свитолина вплотную приблизилась к Костюк

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Марта Костюк, на этой неделе остается первой ракеткой Украины, сохранив за собой 22-е место в мировом рейтинге. На одну позицию поднялась Элина Свитолина, которая новую игровую неделю начинает на 23-й строчке рейтинга WTA.

Третьей ракеткой Украины остается Ангелина Калинина – на этой неделе она занимает 49-ю позицию в мировой классификации.

Благодаря выходу в финал на турнире WTA 500 в Линце, сразу на 22 позиции поднялась Даяна Ястремская. Теперь она замыкает топ-50 рейтинга WTA.

Юлия Стародубцева на этой неделе занимает 109-е место (+2).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 6-е место в мировой классификации (+4).

Надежда Киченок сохранила за собой 39-е место, а Марта Костюк опустилась на 58-ю позицию (-1) в парном рейтинге WTA.

Напомним, что вчера Людмила и Надежда Киченок стали призерами парного турнира WTA 500 в Линце.

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> РЕЙТИНГ WTA на 3 февраля 2025 года | одиночный разряд

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