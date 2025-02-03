НБА. Победы Бостона и Кливленда, поражение Клипперс от Торонто

Кливленд одержал четвертую кряду победу и продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции
В ночь на 3 февраля состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Детройт Пистонс — Чикаго Буллз — 127:119 (30:35, 34:19, 31:32, 32:33)
Кливленд Кавальерс — Даллас Маверикс — 144:101 (50:19, 41:27, 28:29, 25:26)
Торонто Рэпторс — Лос-Анджелес Клипперс — 115:108 (36:32, 25:29, 31:16, 23:31)
Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс — 110:118 (29:21, 32:23, 33:36, 16:38)
Милуоки Бакс — Мемфис Гриззлис — 119:132 (28:31, 30:25, 41:37, 20:39)