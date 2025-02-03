Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе рассказал, как бы прошли его бои против элиты хевивейта.

«С Джошуа я закончу очень быстро. ЭйДжей не доживет до пятого раунда. Дюбуа? Он бы не продержался и двух раундов. А вот с Усиком был бы хороший бой, я бы нокаутировал его в шестом раунде», – убедительно заявил Баколе.

Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, неожиданно нокаутировав перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua