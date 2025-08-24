Дюбуа объяснил, для чего устроил вечеринку перед реваншем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Известный британский боксер Даниэль Дюбуа объяснил, для чего устроил вечеринку перед боем с Александром Усиком.

«Я так поступил перед боем с Джошуа и это сработало. Не хочу это вспоминать, но скажу, что это не было причиной поражения. Сейчас я вижу, какие вещи в бою я мог сделать лучше. Сейчас у меня новое начало, пришло время что-то изменить и стать лучше», – сказал Дюбуа.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

