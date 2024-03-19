ФОТО. Помог землякам. Тайсон Фьюри посетил кубковый матч МЮ – Ливерпуль

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри стал очевидцем футбольного матча 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который состоялся в воскресенье, 18 марта.
Напомним, игра завершилась победой манкунианцев в дополнительное время со счетом 4:3.
Тайсон Фьюри, как известно, родом из Витеншо, который является частью Большого Манчестера.
Ранее Тайсон Фьюри заявил, что точно будет готов к бою с Александром Усиком, который запланирован на 18 мая.