ФОТО. Помог землякам. Тайсон Фьюри посетил кубковый матч МЮ – Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри стал очевидцем футбольного матча 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который состоялся в воскресенье, 18 марта.

Напомним, игра завершилась победой манкунианцев в дополнительное время со счетом 4:3.

Тайсон Фьюри, как известно, родом из Витеншо, который является частью Большого Манчестера.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что точно будет готов к бою с Александром Усиком, который запланирован на 18 мая.

sport.ua