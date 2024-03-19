Ніби обкладинка відео з сайту для дорослих. Фото гравця НБА стало справжнім хітом у соцмережах

На драфті НБА 2023 року «Торонто» під 13-м піком обрали баскетболіста Грейді Діка, який вже тоді миттєво став мемом у соцмережах.

Так, все через його прізвище, адже одне зі значень слова «dick» – чоловічий статевий член. Звісно, існують і інші тлумачення, так Дік, наприклад, це скорочення від імені Річард, але в такі подробиці вже ніхто не вдається.

Здається, Грейді сам соромився цих мемів на старті своєї кар'єри, але під кінець дебютного сезону в НБА вирішив пуститися берега та почав «монетизовувати» мем навколо свого прізвища. Все розпочалося із випадкового фото під час матчу НБА, коли Грейді сфотографували зі спини з його партнером по команді Брюсом Брауном.

Жарт вийшов із під контрою і після гри з «Орландо» Грейді Дік помінявся майками та зробив спільне фото із Ентоні Блеком, чиє прізвище перекладається з англійської мови як «чорний». У мережі звернули увагу на те, що гравці навмисне стали поруч так, аби прізвища на джерсі утворили словосполучення «Black Dick».

У мережі вже жартують про те, із яким Грейді має обмінятися майками далі.

Фото: John Minchillo/AP

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