Овечкин о дубле в матче с «Калгари»: «Это отличное чувство»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Калгари» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

38-летний россиянин сделал дубль и стал первой звездой встречи.

«Это отличное чувство. Будет непросто, но мы продолжаем бороться за плей-офф, идти от матча к матчу. Сегодня мы играли просто, двигали шайбу, не очень много ее держали. Пачиоретти классно нашел меня в эпизоде с первым голом, он отлично все сделал. Вторая шайба — то же самое, Строум отдал пас Карлсону, а тот — мне. Три победы после двух поражений в пятиматчевой выездной серии? Как я уже говорил, мы все еще боремся за плей-офф, все еще можем туда попасть. Конечно, мы знали, что наши соперники тоже пытаются попасть в плей-офф и многое будет зависеть от атмосферы, но мы хорошо провели серию», — сказал Овечкин в послематчевом интервью, опубликованном на официальном сайте «Кэпиталз».

После матча с «Калгари» у Овечкина 843 гола за карьеру в НХЛ. Россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 51 шайбы.

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