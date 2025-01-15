Два очка Лэня не помогли Сакраменто победить Милуоки в регулярном чемпионате НБА

Украинец провел на площадке более девяти минут

В ночь на 15 января состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто Кингз уступил Милуоки Бакс — 115:130. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке более девяти минут, набрав два очка, два подбора, один ассист, один перехват и два блок-шота.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерз — Кливленд Кавальерс — 117:127 (30:37, 31:25, 28:38, 28:27)

Филадельфия 76ерс — Оклахома-Сити Тандер — 102:118 (21:37, 22:21, 38:29, 21:31)

Атланта Хокс — Финикс Санз — 122:117 (33:31, 31:25, 25:31, 33:30)

Милуоки Бакс — Сакраменто Кингз — 130:115 (47:26, 28:28, 27:28, 28:33)

Чикаго Буллз — Нью-Орлеан Пеликанс — 113:119 (33:29, 26:24, 27:33, 27:33)

Даллас Маверикс — Денвер Наггетс — 99:118 (21:36, 24:35, 22:20, 32:27)

Портленд Трейл Блэйзерс — Бруклин Нетс — 114:132 (30:40, 31:26, 27:32, 26:34)

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