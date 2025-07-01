Юта гарантировала контракт Михайлюку на сезон 2025/26

Святослав остается в составе Джаз

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил новое соглашение с Юта Джаз.

Франшиза гарантировала украинцу новый контракт с окладом в 3,68 миллиона долларов. Для Свята это будет второй сезон в составе Джаз.

Напомним, что в августе 2024-го Святослав официально оформил отношения с Джаз на четыре сезона (первый год на сумму 3,5 млн — гарантированный) на 15 миллионов долларов.

В прошлом первенстве Михайлюк провел 38 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 8,8 очков, 2,4 подбора, 2,0 ассиста и 0,5 перехвата за игру.

Джаз заняли 15-е место в турнирной таблице Западной конференции и не квалифицировались в плей-офф.

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