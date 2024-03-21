Центровой Черкасских Мавп Агафонов признан MVP двух финальных баблов в Суперлиге FAVBET

В символическую сборную, помимо него, вошли Джексон, Джойнер, Конев и Лесик

Центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов признан MVP заключительных баблов регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET 2023/24, которые прошли с 15 по 19 марта в Киеве и Ивано-Франковске.

37-летний игрок в трех матчах своей команды набирал в среднем 19.0 очков, выполнял 11.5 подборов и 3.5 передачи (РЭ 22.5). Черкасские Мавпы на финишном отрезке сезона одержали три победы подряд, в частности — над безоговорочным лидером сезона Днепром.

В символическую сборную двух финишных баблов сезона, помимо Агафонова, также вошли:

Маркиз Джексон (Старый Луцк) — 16.3 очка, 7.3 подбора, 5.7 передачи, 3.3 перехвата (РЭ 21.0) Элайджа Джойнер (БК Ровно) — 19.0 очка, 5.7 передачи, 4.3 подбора, 2.3 перехвата (РЭ 23.7) Владимир Конев (Днепр) — 17.3 очка, 7.7 подбора, 1.7 передачи (РЭ 21.0) Степан Лесик (Прикарпатье-Говерла) — 15.3 очка, 6.7 подбора, 1.0 блок-шота (РЭ 16.0)

Отметим, что Агафонов в четвертый раз за сезон попал в символическую сборную и второй раз признан MVP игровой недели.

Напомним, Черкасские Мавпы, занявшие пятое место по итогам регулярного чемпионата, в 1/4 финала сыграют против БК Запорожье (первый матч в гостях). В остальных парах сойдутся: Днепр — Политехника-Галичина, БК Ровно — Старый Луцк и Киев-Баскет — Прикарпатье-Говерла. Плей-офф стартует во вторник, 26 марта.

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