Майами. Маррей за три часа одолел Берреттини, сын экс-пятой ракетки мира победил теннисиста топ-50 в своем дебютном матче на «Мастерсе»

Результаты первого игрового дня на «Мастерсе» в Майами

Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Люка Ван Аш (Франция) — Павел Котов (-) 6:3, 7:5

Шан Цзюнчэн (Китай, WC) — Миомир Кецманович (Сербия) 7:6(5), 4:6, 7:6(5)

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Таро Даниэль (Япония) 6:3, 6:2

Тьягу Зейбот Вилд (Бразилия, Q) — Нуну Боргеш (Португалия) 6:4, 7:5

Ботик Ван Де Зандсхулп (Нидерланды) — Ринки Хиджиката (Австралия) 7:5, 7:6(3)

Доминик Кепфер (Германия) — Маркос Гирон (США) 4:6, 6:1, 6:4

Флавио Коболли (Италия) — Йосихито Нисиока (Япония, LL) 1:6, 6:1, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) — Макс Перселл (Австралия) 6:2, 6:1

Томаш Махач (Чехия) — Дарвин Бланч (США, WC) 6:4, 6:2

Энди Маррей (Великобритания) — Маттео Берреттини (Италия, PR) 4:6, 6:3, 6:4

Маттео Арнальди (Италия) — Артур Фис (Франция) 6:3, 6:4

Денис Шаповалов (Канада, PR) — Лучано Дардери (Италия) 6:3, 6:7(3), 6:4

Мартин Дамм (США, WC) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 7:6(2), 7:6(3)

Кристофер О’Коннелл (Австралия) — Вит Копржива (Чехия, Q) 6:2, 6:4

Алекс Микелсен (США) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) 7:6(5), 6:2

Андреа Вавассори (Италия, Q) — Педро Качин (Аргентина) 6:2, 6:2

Энди Маррей сравнял счет в очных противостояниях с Маттео Берреттини (3:3), обыграв итальянца в трехчасовом поединке. Отметим, что Берреттини в конце второго сета чуть не потерял сознание на корте, во время своей подачи, после чего на корте появились врачи, но поединок удалось продолжить. Двукратный чемпион турнира в Майами Энди Маррей (2009, 2013) присоединился к Новаку Джоковичу (44) и Рафаэлю Надалю (40) в клубе игроков, которые одержали 30+ побед на этом «Мастерсе». В следующем раунде британец встретится с Томасом Мартином Этчеверри, которому уступил в этом сезоне на Australian Open в первом круге.

19-летний Люка Ван Аш нанес четвертое подряд поражение Павлу Котову и одержал свою первую победу на турнире ATP Masters 1000. Во втором круге французский теннисист впервые сыграет против Каспера Рууда.

19-летний обладатель wild card Шан Цзюнчэн одержал свою вторую победу в основной сетке «Мастерса» после того, как прошел во второй круг в Индиан-Уэллсе в начале этого месяца. В пятницу он встретится с 27-м сеяным Алехандро Давидовичем Фокиной.

Мартин Дамм дебютировал в основной сетке турнира серии «Мастерс», обыграв 49-ю ракетку мира. 20-летний американец — сын экс-пятой ракетки мира в парном разряде и чемпиона парного US Open Мартина Дамма, который выступал за Чехию. Во втором круге Дамм сыграет против второй ракетки США Томми Пола.

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