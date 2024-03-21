Бавария раздумывает над возвращением Зиркзе

Об этом сообщает Kicker

twitter

Мюнхенская "Бавария" позволила нападающему Джошуа Зиркзе перейти в "Болонью" в 2022 году примерно за восемь миллионов евро. 22-летний игрок делает там себе имя (11 голов и 6 голевых передач в 30 матчах за красно-синих в этом сезоне).

Сейчас игрок находится на радаре таких крупных клубов как туринский "Ювентус" и "Наполи". Бавария имеет право выкупа Зиркзе — вероятно, с правом первоочередного выкупа по отношению к другим клубам, — именно поэтому обсуждается возвращение голландца.

Добавим, что за немецкую команду футболист ранее сыграл 17 поединков и отметился 4 голами и 1 ассистом. По данным transfermakt, трансферная стоимость игрока составляет 40 млн евро.

www.ua-football.com