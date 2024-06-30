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Баскетбол

Лэнь получит новый годичный контракт от Сакраменто

Оклад украинца составит 3,3 миллиона долларов

Лэнь получит новый годичный контракт от Сакраменто

Лэнь получит новый годичный контракт от Сакраменто

Алексей Лэнь. Фото — Getty Images

По имеющейся информации, украинец Алексей Лэнь продолжит карьеру в НБА в составе Сакраменто. Центровой получил от Кингз годовой контракт на сумму 3,3 миллиона долларов.

Если стороны ударят по рукам, следующий сезон станет для украинского игрока 12-м в Национальной баскетбольной ассоциации и четвертым подряд в составе его нынешней команды.

Напомним, Сакраменто в регулярном сезоне 2023/24 занял девятое место в Западной конференции, после чего уступил Нью-Орлеану в финале плей-ин.

Лэнь, которому 16 июня исполнился 31 год, появлялся на площадке 50 раз, в среднем проводя 9,2 минуты, набирая за игру 2,4 очка, совершая 2,6 подборов и выполняя в среднем одну передачу.

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