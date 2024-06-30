Лэнь получит новый годичный контракт от Сакраменто

Оклад украинца составит 3,3 миллиона долларов

По имеющейся информации, украинец Алексей Лэнь продолжит карьеру в НБА в составе Сакраменто. Центровой получил от Кингз годовой контракт на сумму 3,3 миллиона долларов.

Если стороны ударят по рукам, следующий сезон станет для украинского игрока 12-м в Национальной баскетбольной ассоциации и четвертым подряд в составе его нынешней команды.

Напомним, Сакраменто в регулярном сезоне 2023/24 занял девятое место в Западной конференции, после чего уступил Нью-Орлеану в финале плей-ин.

Лэнь, которому 16 июня исполнился 31 год, появлялся на площадке 50 раз, в среднем проводя 9,2 минуты, набирая за игру 2,4 очка, совершая 2,6 подборов и выполняя в среднем одну передачу.

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