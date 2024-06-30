Не прошло и минуты экстратаймов. Англия уже впереди

Кейн пришел на помощь

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Сборная Англии вышла вперед в матче со Словакией в рамках 1/8 финала Евро-2024. Команды не определили победителя в основное время, так что пришлось играть экстра-таймы.

Уже меньше чем через минуту после свистка арбитра на первый дополнительный тайм голом отличился Кейн. Он переправил мяч в ворота головой после скидки той же частью тела от Тони. Счет – 2:1.

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