Теофимо ЛОПЕС: «Я хочу драться с великими чемпионами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теофимо Лопес прокомментировал победу в бою против Стива Клаггетта.

«Я знал, каким бойцом является этот парень. Я знал, что он пойдет вперед и проверит мои кондиции. Он жесткий боец. Я не думаю, что кому-то следует его недооценивать.

Мое тело растет. Пусть и непохоже, что я смогу преуспеть в полусреднем весе, но я верю, что могу. Я хочу драться с этими великими чемпионами. С кем угодно из них. Мы никого не избегаем. Я просто хочу драться с лучшими», – заявил Тео.

Бой Лопеса против Клаггетта прошёл в ночь с 29 на 30 июня. Теофимо победил Клаггетта единогласным решением судей. Для американца эта победа стала пятой подряд. Боксёр во второй раз защитил титул WBO в первом полусреднем весе.

sport.ua