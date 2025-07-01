Уимблдон. Костюк, Ястремская и Стародубцева выйдут на корт во вторник: полное расписание игрового дня

Вторник, 1 июля – первый игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день состоятся стартовые матчи в мужском ﻿и женском одиночных разрядах.



Сегодня на корт выйдут три представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

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Wimbledon | 1 июля﻿ 2025 года

Центральный корт | Начало в 13:30 (15:30 по киевскому времени)

R128 | Барбора Крейчикова (Чехия, 17) – Александра Эала (Филиппины)

Не ранее 16:30 по киевскому времени

R128 | Артур Риндеркнех (Франция) – Александр Зверев (Германия, 3) доигровка с 7:6, 6:7

R128 | Александр Мюллер (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 6)

R128 | Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США, 2)

Первый корт | Начало в 13:00 (15:00 по киевскому времени)

R128 | Янник Синнер (Италия, 1) – Лука Нарди (Италия)

Не ранее 16:30 по киевскому времени

R128 | Тэйлор Фритц (США, 5) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) доигровка с 6:7, 6:7, 6:4, 7:6

R128 | Петра Квитова (Чехия, WC) – Эмма Наварро (США, 10)

R128 | Джек Дрэйпер (Великобритания, 4) – Себастьян Баес (Аргентина﻿)

Корт №2 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Элизабетта Коччаретто (Италия) – Джессика Пегула (США, 3)

R128 | Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – Лоренцо Музетти (Италия, 7)

R128 | Ига Швёнтек (Польша, 8) – Полина Кудерметова (-)

R128 | Бен Шелтон (США, 10) – Алекс Болт (Австралия, Q)

Уимблдон-2025. Даты, игроки, призовые и все, что нужно знать о главном травяном турнире сезона

Корт №3 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Йоханнус Мандей (Великобритания, WC) – Томми Пол (США, 13)

Не ранее 14:30 по киевскому времени

R128 | Катержина Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)

R128 | Мирра Андреева (-, 7) – Маяр Шериф (Египет)

R128 | Григор Димитров (Болгария, 19) – Йосихито Нисиока (Япония)

R128 | Элина Аванесян (Армения) – Елена Рыбакина (Казахстан, 11)

Корт №12 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Клара Таусон (Дания, 23) – Хизер Уотсон (Великобритания, WC)

Не ранее 14:30 по киевскому времени

R128 | Маттео Арнальди (Италия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) доигровка с 6:7, 6:7

R128 | Дэниэл Эванс (Великобритания, WC﻿) – Джей Кларк (Великобритания, WC﻿)

R128 | Гаэль Монфис (Франция) – Уго Умбер (Франция, 18)

R128 | София Кенин (США, 28) – Тэйлор Таунсенд (США, Q)

Корт №18 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Алекс Де Минор (Австралия, 11) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

R128 | Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (-, 19)

R128 | Кэти Макнелли (США, SR) – Джоди Баррейдж (Великобритания, WC)

R128 | Уго Гастон (Франция) – Якуб Меншик (Чехия, 15)

Корт №4 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Алекс Микельсен (США, 30) – Миомир Кецманович (Сербия)

Не ранее 14:30 по киевскому времени

R128 | Синтаро Мотидзуки (Япония, Q)﻿ – Джулио Дзеппьери (Италия, Q) доигровка с 2:6, 3:6, 6:3, 7:6(6)

R128 | Камила Осорио (Колумбия) – Даниэль Коллинс (США)

R128 | Анастасия Потапова (-) – Магдалена Френх (Польша, 25﻿)

R128 | Александр Шевченко (Казахстан) – Райли Опелка (США﻿)

Корт №5 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй) – Александар Вукич (Австралия)

R128 | Жиль Тайхманн (Швейцария) – Лючия Брондзетти (Италия)

R128 | Кэролайн Доулхайд (США) – Аранта Рус (Нидерланды)

R128 | Ринки Хиджиката (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия)

Корт №6 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Артур Казо (Франция, Q) – Адам Уолтон (Австралия)

R128 | Кантен Алис (Франция) – Аугуст Хольмгрен (Дания, Q)

R128 | Вероника Кудерметова (-) – Чжу Линь (Китай)

Корт №7 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Ива Йович (США, Q)

R128 | Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Кристофер Юбэнкс (США)

R128 | Александар Ковачевич (США)﻿ – Мартон Фучович (Венгрия, Q)

Корт №8 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Жайме Фария (Португалия, Q) – Лоренцо Сонего (Италия)

R128 | Себастьян Офнер (Австрия) – Хамад Меджедович (Сербия)

R128 | Мария Саккари (Греция) – Анна Блинкова (-)

R128 | Джессика Боусас Манейро (Испания) – Элла Зайдель (Германия, Q)

Корт №9 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Кайя Юван (Словения, Q)﻿

R128 | Зейнеп Сёнмез (Турция) – Жаклин Кристиан (Румыния)

R128 | Хейли Баптист (США) – Сорана Кырстя (Румыния)

R128 | Маркос Гирон (США) – Камило Уго Карабелли (Аргентина)

Корт №10 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Джеймс Маккейб (Австралия, Q) – Фабиан Марожан (Венгрия)

R128 | Анна Калинская (-) – Нина Стоянович (Сербия, Q)

R128 | Франсиско Комесанья (Аргентина) – Корентен Муте (Франция)

R128 | Магда Линетт (Польша, 27) – Эльза Жакемо (Франция, Q)

Корт №14 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Дарья Касаткина (Австралия, 16) – Эмилиана Аранго (Колумбия)

R128 | Жауме Мунар (Испания)﻿ – Александр Бублик (Казахстан, 28)

R128 | Рафаэль Коллиньон (Бельгия)﻿ – Марин Чилич (Хорватия)

R128 | Виктория Азаренко (-) – Анастасия Захарова (-, Q)

Корт №15 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Кэти Волынец (США) – Татьяна Мария (Германия)

R128 | Каролина Мухова (Чехия, 15) – Ван Синьюй (Китай)

R128 | Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Томаш Махач (Чехия, 21)

R128 | Брэндон Накашима (США, 29) – Бу Юньчаокэтэ (Китай)

Корт №16 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Вероника Эрьявец (Словения, Q) – Марта Костюк (Украина, 26﻿)

R128 | Педро Мартинес (Испания) – Джордж Лоффхаген (Великобритания, WC)

R128 | Флавио Коболли (Италия, 22) – Бейбит Жукаев (Казахстан, Q)

R128 | Алиша Паркс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария)

Корт №17 | Начало в 11:00 (13:00 по киевскому времени)

R128 | Присцилла Хон (Австралия, Q) – Екатерина Александрова (-, 18)

R128 | Мариано Навоне (Аргентина) – Денис Шаповалов (Канада, 27)

R128 | Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания, WC)

R128 | Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC)



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