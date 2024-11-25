Мидланд. Цуренко одержала непростую победу над Тайхманн и вышла в четвертьфинал

Леся Цуренко выиграла второй матч на турнире WTA 125 в США



Мидланд, США • 4-10 ноября • хард (зал) • $115,000

Действующая чемпионка: Анна Калинская (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 8) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 7:5, 7:5

В первом сете украинская теннисистка уступала со счётом 1:3, а во втором отыграла преимущество Тайхманн, которая была впереди 4:2. Поединок продолжался в общей сложности 2,5 часа игрового времени. Цуренко один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок, проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала восемь брейков.

Леся Цуренко впервые в этом году сыграет на четвертьфинальной стадии соревнований.

Следующая соперница Леси определится в матче Полина Кудерметова (-) – Карина Миллер (США, WC).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua