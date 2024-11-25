Ландо Норрис: Я ни о чём не сожалею

Ландо Норрис в Лас-Вегасе финишировал шестым, сразу позади Макса Ферстаппена, а это значит, что спор за титул, который они вели, завершился в пользу голландского гонщика Red Bull Racing. Но, по словам Ландо, ему тоже есть чем гордиться, и он ни о чём не сожалеет.

Ландо Норрис (6-й): «Прежде всего надо поздравить Макса! Хотя, конечно, мне немного обидно. Даже если мы знали, что судьба титула практически решена, какая-то надежда всё-таки теплилась, но он невероятно здорово выступал в этом сезоне.

Когда у него была самая быстрая машина, он доминировал в чемпионате, когда у него такой машины не было, он всё равно добивался успеха и постоянно наступал мне на пятки.

Макс осложнил мне жизнь, но и нам иногда удавалось сделать его жизнь сложнее. При этом он провёл сезон лучше нас, поэтому мы его от всей души поздравляем. Сейчас это важнее всего.

Если говорить о нашей гонке, то она сложилась довольно неважно. Темп у нас был плохой, сцепление тоже плохое – в общем, мы в этот уик-энд отработали не лучшим образом.

Но не могу сказать, что бороться за титул оказалось сложнее, чем я ожидал, потому что я вообще не ожидал, что стану одним из претендентов. Но в целом могу сказать, что я доволен тем, что сохранял спокойствие, сохранял собранность, хотя, конечно, в этой ситуации прессинг неизбежно сильнее, внимание к тебе больше, и ты сильнее нервничаешь.

Ошибок допускать было нельзя ни в квалификациях, ни в гонках, и когда ты становишься претендентом на титул, это обязывает, и ты должен пилотировать лучше. И мне кажется, что, начиная с этапа в Зандфорте, я действительно пилотировал лучше и почти идеально справлялся.

Хотя, конечно, всегда есть над чем работать, но мне кажется, что я хорошо провёл сезон, особенно его вторую половину. Однако не думаю, что мы вместе со всей командой были психологически готовы к борьбе за титул, и за это пришлось расплачиваться… Впрочем, больше никто не мог бросить вызов Максу, только мы. Поэтому я горжусь тем, чего нам удалось добиться, и ни о чём не сожалею».

Оскар Пиастри (7-й): «Этот вечер складывался очень трудно, но у нас были проблемы с шинами, поэтому после гонки в Лас-Вегасе предстоит многое проанализировать. При этом не думаю, что мы надеялись добиться намного большего, чем 7-е место, на котором финишировали, однако расстраивает, что мы там много проиграли лидерам.

Но очки мы всё-таки заработали, это уже неплохо, и будем надеяться, что оставшиеся две гонки доставят нам больше удовольствия.

В завершение хочу поздравить Макса с победой в чемпионате! Весь год он сражался по-настоящему здорово и заслуживает четвёртого титула!»

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