Тайсон ФЬЮРИ: «Усик даже не свалит его с ног»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри оценил силу удара украинского чемпиона Александра Усика.

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«У этого парня нет силы. Если поставить перед ним соперника, чтобы он нанес ему десять ударов – Усик даже не свалит его с ног. Так как он собирается нанести мне боль?

В первом поединке мы обменялись своими лучшими ударами, а в реванше он почувствует весь мой гнев», – сказал Фьюри.

Ранее Пол Малиньяджи поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua