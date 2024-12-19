Кристиан Хорнер: По сути, Серхио взял отпуск

В эфире Sky Sport Кристиан Хорнер прокомментировал расставание команды с Серхио Пересом…

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «В прошлом году Перес был вторым в чемпионате пилотов. Он выиграл пять Гран При на наших машинах. На прошлой неделе мы встретились, чтобы понять, как действовать дальше, и он решил, что возьмет небольшой тайм-аут, по сути, уйдет в отпуск из Формулы 1.

Переход в RB? На том этапе, который сейчас переживает карьера Серхио, это не было бы для него вариантом. Мы никогда не обсуждали и даже не говорили об этом. Поэтому он принял такое решение, и мы его полностью поддерживаем.

Перес по-прежнему будет связан с брендом и командой, но откажется от обязанностей гонщика. Было грустно видеть, как он покидает команду. Сейчас у него есть возможность провести время со своей молодой семьей, подумать о том, чем он хочет заниматься в будущем».

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