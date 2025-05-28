Ваулз извинился перед Вольффом за тактику в Монако

После финиша Гран При Монако Тото Вольфф признал, и мы приводили эти его слова, что не было ни единого сценария, при котором гонщики Mercedes получили бы шанс заработать очки.

Руководитель заводской команды штутгартского концерна назвал эту гонку откровенно неудачной, в том числе потому, что соперники, избравшие специфическую тактику, возможную только в Монако, создавали дополнительные сложности.

Во-первых, Лиам Лоусон намеренно ехал медленно, чтобы дать возможность Айзеку Хаджару, напарнику по Racing Bulls, провести пит-стопы без потери позиций, а затем то же самое проделали Карлос Сайнс и Алекс Элбон, гонщики Williams. Все они заработали очки, тогда как Джордж Расселл, лучший из представителей Mercedes, финишировал 11-м, сразу за пределами призовой десятки.

«Были команды, которые старались прыгнуть выше головы, например, Racing Bulls, и им приходилось защищать свои позиции, – прокомментировал Вольфф. – То же самое делали в Williams, и мы, видимо, стали одной из жертв такой тактики. Но это лишь последствия того, что наша субботняя квалификация сложилась не лучшим образом».

Он рассказал, что Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, в прошлом долгие годы работавший в Mercedes, по ходу гонки прислал ему текстовое сообщение такого содержания: «Приношу извинения. У нас не было выбора».

«Мы понимаем», – таким был ответ Вольффа.

Интересно, что и Карлос Сайнс тоже назвал себя и своего напарника по Williams «жертвами» подобной тактики, продиктованной странным правилом двух обязательных пит-стопов, впервые опробованным в Монако и совершенно не оправдавшим ожиданий.

«В конечном итоге мы стали жертвами из-за Лоусона, которому удалось отстать от Хаджара на 40 секунд, – сказал испанский гонщик. – Айзек, ехавший впереди нас, смог провести два своих пит-стопа и финишировать шестым.

Поскольку мы были жертвами этой ситуации, в конечном итоге нам пришлось делать то же самое, что делал Лоусон, чтобы мы с Алексом могли заработать очки.

Мне совершенно не понравилось этим заниматься, и руководство чемпионата должно обратить внимание на ситуацию. Приходилось ехать на две или три секунды медленнее, чем позволяла машина, и фактически манипулировать итогами гонки. Поэтому надо найти способ, чтобы подобную тактику нельзя было применять в будущем, ведь у меня такое впечатление, что с каждым годом люди прибегают к ней всё больше, и это становится тенденцией… Это не идёт на пользу нашему спорту. Не думаю, что манипулирование итогами гонки отвечает духу Формулы 1…

Не буду кривить душой, в прошлом и я этим пользовался. В 2019-м Ландо Норрис мне помог таким же образом, когда мы с ним выступали за McLaren, и в Монако я финишировал 6-м. В общем, на этой трассе подобное происходит уже давно, и правила это допускают. А мне всё-таки не хочется, чтобы было разрешено применять подобную тактику, поэтому надо найти какое-то решение…»

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