Кэмерон Норри – о пятисетовом поединке против Медведева на Ролан Гаррос: “Для меня этот матч – в топ-3 моих лучших побед”

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал свою победу над 11-й ракеткой мира Даниилом Медведевым в матче первого круга Ролан Гаррос



“Это был очень тяжелый матч. Я просто старался играть каждое очко и каждое очко было тяжелым. Против Даниила нелегко выиграть каждый розыгрыш. Каким-то образом мне удалось победить. Я использовал этот момент перехвата инициативы в пятом сете в свою пользу. Я уже говорил ранее, что мне придется бегать четыре часа, чтобы иметь шанс. Я смог это сделать. Мне очень повезло, что все сложилось в мою пользу.

Честно говоря, он один из моих любимых игроков. То, как он играет, как он двигается, как он усложняет жизнь другим игрокам, мне нравится наблюдать за его игрой. Да, он хороший теннисист, очень приятный парень и он один из королей конкурентоспособности. Мне просто приятно победить его.

С точки зрения истории соперничества, для меня этот матч – в топ-3 моих лучших побед. У меня абсолютно ужасная статистика в матчах против него [0-4 по матчам, 0-8 по сетам до этого поединка] с точки зрения того, как мы играем, стиля игры. С ним очень тяжело играть, по крайней мере мне. Он не дает тебе ничего, с чем можно было бы работать. Я проиграл ему две недели назад. Он полностью разорвал меня в Риме. Для меня, если не считать Алькараса, Синнера и Джоковича, он был бы, пожалуй, четвертым самым сложным жребием. Очень хорошая победа для меня, учитывая предыдущие наши матчи”.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Кэмерон Норри сыграет против “лаки лузера” Федерико Гомеса из Аргентины.



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