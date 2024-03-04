В FIA идёт расследование в отношении бен Сулайема

В отношении Мохаммеда бен Сулайема, президента FIA, предпринято внутреннее расследование, он подозревается в попытке повлиять на результаты прошлогоднего Гран При Саудовской Аравии.

По информации BBC Sport, федерация получила сведения, что бен Сулайем вмешался в ход событий того уик-энда, когда гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо был оштрафован, но впоследствии это решение стюардов было оспорено, и результат двукратного чемпиона мира был восстановлен. В той гонке он занял 3-е место и год назад мы достаточно подробно освещали эту историю.

Теперь в федерации вновь к ней вернулись, поскольку комитет FIA по этике получил сигнал, что Мохаммед бен Сулайем тогда звонил вице-президенту FIA по региону Ближнего Востока и Северной Африке – этот пост занимает шейх Абдулла бин Иса Аль Халифа – и настаивал, чтобы 10-секундный штраф, выписанный Алонсо, был отменён.

Напомним, штраф был получен за то, что когда Алонсо по ходу гонки в боксах Aston Martin отбывал ранее полученное 5-секундное наказание, с его машиной производились работы, что запрещено правилами. Но затем в регламенте была найдена расплывчатая формулировка, на основании которой штраф был отменён. Кстати, этот пункт регламента, допускавший двоякое толкование, впоследствии был скорректирован.

Ожидается, что комитет по этике в период от четырёх до шести недель должен завершить расследование и подготовить свой отчёт.

Ни FIA, ни Мохаммед бен Сулайем не откликнулись на обращение BBC Sport прокомментировать ситуацию, но, например, известно, что руководство Формулы 1 уже проинформировано о начатом разбирательстве.

Это далеко не первый случай, когда действия президента FIA вызывают вопросы, и предыдущий произошёл относительно недавно, когда федерация затеяла расследование в отношении Сьюзи и Тото Вольффа в связи с возможной передачей конфиденциальной информации.

Та история вызвала поистине гневную реакцию участников чемпионата, и расследование очень быстро закрыли, однако супруга руководителя команды Mercedes заявила, что будет добиваться судебного разбирательства.

«Я никому не позволю меня шантажировать и не отступлюсь, пока не выясню, кто именно устроил эту кампанию и ввёл в заблуждение прессу», – заявила она тогда. Впрочем, все и так понимали, кого именно она имела в виду.

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