Без Ярмоленко: стал известен состав делегации сборной Украины на матч плей-офф отбора на Евро-2024

Министерство молодежи и спорта объявило список игроков, которые поедут на матч плей-офф отбора на Евро -2024.

В официальную делегацию не попал Андрей Ярмоленко.

Состав делегации сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия).

Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тимчик (все – Динамо), Николай Матвиенко , Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Сваток (Днепр-1), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Пихаленок (Днепр-1), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Михаил Мудрик (Челси, Англия) .

Нападающие: Даниил Сикан (Шахтер), Артем Довбык (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания).

Резерв: Дмитрий Потрошитель (Шахтер), Максим Таловеров ( ЛАСК, Австрия), Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владислав Ванат (все Динамо), Назарий Русин (Сандерленд, Англия).

Полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины по футболу проведет 21 марта против Боснии и Герцеговины. В случае победы украинцы сыграют 26 марта против победителя пары Израиль — Исландия.

Напомним, что недавно сборная Украины узнала соперников в Лиге Наций.

Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе Динамо.

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