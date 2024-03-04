ATP Challenger Tour. Риндеркнех спас два матчбола в финале, теннисист вернувшийся после бана за допинг, выиграл титул в Руанде

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе

Лилль, Франция • 26 февраля — 3 марта • хард (зал) • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[1] Артур Риндеркнех (Франция, №90) — Йорис Де Лооре (Бельгия, №211) 6:4, 3:6, 7:6(8)

28-летний Артур Риндеркнех победил на шестом «челленджере» в карьере. Французский теннисист пятый год подряд выигрывает титул этой серии. В финальном поединке против Йориса Де Лооре, Риндеркнех отыграл два матчбола на тай-брейке решающего сета. Успешное выступление на домашнем турнире принесло теннисисту $16,550 призовых и 100 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге ATP француз поднялся на 83-ю строчку (+7).

Нью-Дели, Индия • 26 февраля — 3 марта • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Жоффре Бланкано (Франция, №277) — Чак Лам Коулмэн Вонг (Гонконг, №241) 6:4, 6:2

25-летний Жоффре Бланкано впервые с 2021 года выиграл «челленджер». Для француза это второй титул этой серии в карьере. На пути к титулу он проиграл лишь один сет. Победа на Delhi Open принесла теннисисту $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он поднялся на 223-ю позицию (+54).

Тенерифе, Испания • 26 февраля — 3 марта • хард • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[Q] Михаил Кукушкин (Казахстан, №165) — [6] Маттео Джиганте (Италия, №156) 6:2, 2:0 отказ

36-летний «квалифаер» Михаил Кукушкин продлил свою выигрышную серию до 12 матчей и победил на втором подряд «челленджере» (двенадцатом в карьере). Напомним, что две недели назад представитель Казахстана впервые с марта 2018 года триумфовал на соревнованиях Challenger Tour, став чемпионом в Бахрейне. В обновленном рейтинге ATP теннисист вернется в топ-150 ATP впервые с октября 2021 года и займет 140-ю позицию (+25). За победу на турнире Кукушкин получил $10,200 призовых.

Кигали, Руанда • 26 февраля — 3 марта • грунт • $41,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[WC] Камил Майхжак (Польша, №652) — [4] Марко Трунджеллити (Аргентина, №220) 6:4, 6:4

28-летний Камил Майхжак, который в январе вернулся в тур после 13-месячной дисквалификации из-за допинга, выиграл свой пятый «челленджер» в карьере. Победа на Rwanda Challenger принесла теннисисту $5,660 призовых и 50 рейтинговых очков, что позволит Камилу вернуться в топ-500 рейтинга ATP и подняться на 440-ю позицию (+212).

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