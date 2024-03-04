Матчи пройдут в Киеве 9 и 10 марта

Билеты на Финал четырех Кубка Украины по баскетболу поступили в продажу.

Решающие матчи турнира пройдут в Киеве в ДК «Венето» 9 и 10 марта. Количество зрителей в зале будет ограничено исходя из норм безопасности. Билеты будут продаваться на полуфиналы (по одному билету можно будет посетить оба поединка) и финал (приобретается отдельно).

Расписание матчей Финала четырех

Полуфиналы. Суббота, 9 марта

14:00 Киев-Баскет – Прометей

17:00 Старый Луцк – Днепр

Финал. Воскресенье, 10 марта. 17:00

В последний раз обладатель Кубка Украины был определен в сезоне-2020/21, Будивельник в финале победил Черкасских Мавп. В сезоне-2021/22 соревнования не были доиграны из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

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