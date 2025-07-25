НХЛ. Новичок из Каролины заработает 45 миллионов

НХЛ. Джексон Блейк

Американский нападающий Джексон Блейк подписал с «Каролина Харрикейнз» восьмилетний контракт на 45 миллионов долларов. Контракт, среднегодовая стоимость которого составляет 5,625 миллиона долларов, вступит в силу с сезона 2026/27.

В прошлом сезоне Блейк, которому 3 августа исполнится 22 года, набрал 34 (17+17) очка в качестве новичка НХЛ. Кроме того, форвард набрал 6 (3+3) баллов в 15 играх плей-офф Кубка Стэнли.

«Джексон провёл выдающийся дебютный сезон, и мы думаем, что он только начинает раскрывать свой потенциал, – сказал генеральный менеджер «Харрикейнз» Эрик Тульски. – Его цепкость в обращении с шайбой и конкурентоспособность соответствуют культуре нашей команды, поэтому мы с нетерпением ждём его будущего в нашем клубе».

Блейк был выбран «Каролиной» в четвёртом раунде (№ 109) драфта НХЛ 2021 года.

sport.ua