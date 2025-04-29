Он перепутал. Арбитр курьезно не засчитал шайбу Украины в ворота Италии

Суспільне

Сборная Украины по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира 2025 в дивизионе IA, обыграв Италию в серии буллитов (3:2 Б).

Решающий буллит реализовал Александр Пересунько. Однако ход поединка мог сложиться иначе – во втором периоде при счете 1:0 арбитры не засчитали еще одну шайбу, которую украинцы забросили в ворота соперника.

В начале второго двадцатиминутного отрезка сине-желтые при счете 1:0 имели шанс удвоить преимущество: после передачи Пересунько – Виталий Лялька поразил ворота Италии. Судья после видеопросмотра даже жестом указал на центр площадки, что обычно означает засчитанный гол, и игроки сборной Украины начали праздновать. Однако через несколько минут ситуация изменилась, и судьи гол отменили.

Не все арбитры согласились с решением засчитать шайбу. Украинцы использовали челлендж, чтобы окончательно выяснить ситуацию. Во время просмотра повтора судьи сосредоточили внимание на моменте, который произошел за несколько секунд до взятия ворот: легкий контакт коньком между Андреем Денискиным и вратарем сборной Италии Давиде Фадани.

Несмотря на то что судья сначала указал на центр площадки, позже он признал шайбу незасчитанной. Из-за проигранного челленджа украинцы также получили двухминутное удаление.

Объяснение арбитра оказалось действительно неожиданным. После второго периода Игорь Мережко в флеш-комментарии рассказал, что арбитр просто перепутал жест, когда указывал на центр площадки: «Он [судья] сразу неправильно показал. Сказал, что перепутал».

Главный тренер команды Дмитрий Христич после матча также выразил недовольство решением арбитров:

«Я тоже слышал, что это были какие-то эмоции, и из-за этого он сделал неправильный жест. Но я еще не видел повтор. На этом чемпионате мира есть тренеры, которые отвечают за судей. Попросим у них объяснение, что там было. Потому что, на мой взгляд, должно рассматриваться взятие ворот, а не то, что произошло 3–5 секунд назад».

Несмотря на курьезное решение судьи, сборная Украины все же одержала важную победу на турнире.

Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию

Чемпионат мира 2025 по хоккею. Дивизион IA

2-й тур, 28 апреля. Сфынту-Георге (Румыния)

Италия – Украина – 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 ОТ, 0:1 Б)

Видео момента с отмененным голом – на отметке 56:50.

sport.ua