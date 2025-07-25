Трансфер звездного форварда Спортинга в Арсенал обойдется дешевле, чем ожидалось

Как сообщает шведское издание FotbollDirekt, трансфер нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша в "Арсенал" обойдется дешевле, чем предполагалось ранее.

Переход Дьекереша в "Арсенал" сопровождался неделями спекуляций. Еще несколько дней назад португальское издание Record писало, что официальное подтверждение — лишь вопрос часов. Несмотря на то что стороны, похоже, уже достигли согласия, появились новые детали.

По последним данным, приведенным Record, "Арсенал" заплатит 63,5 миллиона евро плюс 10 миллионов бонусов. Однако FotbollDirekt утверждает, что реальная сумма будет ниже. Базовая часть — 58 миллионов евро, а бонусы — еще 8. Общая стоимость трансфера может составить максимум 66 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Виктор Дьекереш забил 54 гола и отдал 13 результативных передач в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.

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