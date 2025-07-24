Капитан Ливерпуля высказался о летних новичках команды

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о летних новичках команды и обратился к футболистам.

"Каждый, кто переходит в "Ливерпуль", имеет все необходимые качества, чтобы играть за этот клуб. Как по мне, очень важным фактором также является то, как быстро ты адаптируешься к новой команде. Думаю, все они прекрасно с этим справились. Они должны упорно работать, поэтому мы должны им помогать. Сейчас каждый должен тренироваться в полную силу, поскольку это самое важное во время предсезонной подготовки".