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Футбол

Капитан Ливерпуля высказался о летних новичках команды

Капитан Ливерпуля высказался о летних новичках команды

    • Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о летних новичках команды и обратился к футболистам.

    "Каждый, кто переходит в "Ливерпуль", имеет все необходимые качества, чтобы играть за этот клуб. Как по мне, очень важным фактором также является то, как быстро ты адаптируешься к новой команде. Думаю, все они прекрасно с этим справились. Они должны упорно работать, поэтому мы должны им помогать. Сейчас каждый должен тренироваться в полную силу, поскольку это самое важное во время предсезонной подготовки".

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    • Напомним, что этим летом "Ливерпуль" уже потратил более 300 миллионов евро, подписав Флориана Вирца и Джереми Фримпонга из леверкузенского "Байера", Милоша Керкеза из "Борнмута" и Уго Экитике из франкфуртского "Айнтрахта".

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