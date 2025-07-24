Промоутер Дюбуа обиделся на критику: «Вы просто хейтеры»

Промоутер Фрэнк Уоррен пытается защитить своего клиента Даниеля Дюбуа, который получил порцию критику после поражения нокаутом от Александра Усика.
Подход Дюбуа раскритиковали не только эксперты, но и бывшие топ-боксеры, например, Тони Беллью.
«Беллью с первого дня был хейтером Дюбуа. Он еще перед боем с Джошуа сказал, что Даниеля отправят в больницу после поединка. Как можно такое говорить? Многие из них просто хейтеры, вот и все».
«Дюбуа дважды побывал в нокдауне. Поднялся после первого и получил второй. Что вы хотите, чтобы он сделал?», – сказал Уоррен.
При этом многие защищали Дюбуа. Например, Тайсон Фьюри выразил боксеру поддержку после поражения.
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sport.ua