Промоутер Дюбуа обиделся на критику: «Вы просто хейтеры»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Промоутер Фрэнк Уоррен пытается защитить своего клиента Даниеля Дюбуа, который получил порцию критику после поражения нокаутом от Александра Усика.

Подход Дюбуа раскритиковали не только эксперты, но и бывшие топ-боксеры, например, Тони Беллью.

«Беллью с первого дня был хейтером Дюбуа. Он еще перед боем с Джошуа сказал, что Даниеля отправят в больницу после поединка. Как можно такое говорить? Многие из них просто хейтеры, вот и все».

«Дюбуа дважды побывал в нокдауне. Поднялся после первого и получил второй. Что вы хотите, чтобы он сделал?», – сказал Уоррен.

При этом многие защищали Дюбуа. Например, Тайсон Фьюри выразил боксеру поддержку после поражения.

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sport.ua