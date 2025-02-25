Александр УСИК: «Три года абсолютного героизма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик высказался относительно третьей годовщины со дня вторжения рашистских оккупантов в Украину.

«Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной!

Спасибо всем, кто защищает и помогает. Всем, кто работает на Украину. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради наших людей и нашего государства», – написал Усик в Инстаграме.

Ранее ВСУ обновили данные потерь армии рф в день третьей годовщины полномасштабного вторжения.

sport.ua